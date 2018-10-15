Фінансування української армії треба збільшити мінімум на 20 мільярдів гривень. Так вважає лідер радикалів Олег Ляшко. Він привітав із Днем захисника України поранених бійців - пацієнтів Київського військового шпиталю.

Заявив, що наші військові заслуговують на вищі зарплати та пенсії, аніж мають зараз. Також нардеп занепокоєний тим, що не всі ветерани отримали обіцяні земельні ділянки.

"Ми наполягаємо на тому, щоб було збільшено фінансування мінімум на 20 мільярдів гривень добавити треба - для підвищення заробітних плат і для соціального пакету, для сімей військовослужбовців. І плюс відведення землі, коли зараз там за гроші землю гребуть корупціонери, а учасники визвольної війни не можуть отримати 10 соток, щоб побудувати хату. Він повинен точно знати, що його сім'я буде забезпечена, що він забезпечений, і що він захищає країну, а країна захищає його", - заявив Олег Ляшко, лідер "Радикальної партії".