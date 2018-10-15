Кабмін, за його словами, також продовжить усі системні зміни в країні

Більше роботи, вищі зарплати справедливі пенсії обіцяє громадянам прем'єр. Адже Бюджет-2019 передбачає зростання економіки. І, як запевняє Володимир Гройсман, документ - цілком збалансований і абсолютно реальний. Про це голова уряду написав у Facebook.

Кабмін, за його словами, також продовжить усі системні зміни в країні, які розпочав раніше. Зокрема - децентралізацію, посилення безпеки і обороноздатності України, реформи медицини та освіти.

"Ми залишаємо в пріоритеті нашу децентралізацію, і місцеві бюджети будуть поповнені на 41 млрд гривень. Ми залишаємо пріоритетність фінансування української освіти і нової української школи. Ми підтримуємо провадження позитивних змін в системі охорони здоров'я. І 2 мільярда направляємо в майбутньому бюджеті на безкоштовну діагностику й аналізи для українських громадян, які стикаються з тим, що в лікарнях їм доводиться за це сьогодні платити", - заявив Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.