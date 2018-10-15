Несподівана повінь у Франції забрала 13 життів [ Редактировать ]
Щонайменше 13 життів забрала несподівана повінь у Франції. У деяких регіонах за кілька годин випала місячна норма опадів. Місцева влада не встигла попередити жителів. Люди в паніці видиралися на дахи своїх будинків.
Рятувальники досі не можуть дістатися до багатьох із них. Через сильну течію, підплисти до них на човнах - надто складно. Доводиться використовувати вертольоти.
"Це розпочалося о другій годині ночі. Я ввімкнув світло і побачив, що в моєму будинку вся підлога у воді. Я намагався підійти до дверей, а води було вже надто багато, аж до поясу. Все трапилося дуже раптово, в одну мить, потужний дощ перетворився у велику річку, яка зносила все на своєму шляху", - розповідає Жан Марк, місцевий житель.
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У регіоні Од за кілька годин випала місячна кількість опадів. Зливи викликали повінь, про яку місцева влада не встигла попередити населення. У селах Віз-сюр-Орбієль і Вільярдоннел вода піднялася на рівень першого поверху. Люди, які не встигли врятуватися, вилазили на дахи будинків