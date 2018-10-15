Щонайменше 13 життів забрала несподівана повінь у Франції. У деяких регіонах за кілька годин випала місячна норма опадів. Місцева влада не встигла попередити жителів. Люди в паніці видиралися на дахи своїх будинків.

Рятувальники досі не можуть дістатися до багатьох із них. Через сильну течію, підплисти до них на човнах - надто складно. Доводиться використовувати вертольоти.

"Це розпочалося о другій годині ночі. Я ввімкнув світло і побачив, що в моєму будинку вся підлога у воді. Я намагався підійти до дверей, а води було вже надто багато, аж до поясу. Все трапилося дуже раптово, в одну мить, потужний дощ перетворився у велику річку, яка зносила все на своєму шляху", - розповідає Жан Марк, місцевий житель.