А в Баварії - землетрус. Політичний. Союзники Ангели Меркель - ХСС втратили абсолютну більшість у земельному парламенті. Чому і які наслідки ця політична поразка може мати для уряду Меркель? Знає Тетьяна Логунова.

Представники Християнсько-Соціального союзу здавалося, не вірили своїм вухам. 37 з половиною відсотків - найкращий результат земельних виборів, але для партії - це політичне фіаско. Так мало - у рідній Баварії ХСС набирав лише кілька разів за всю історію сучасної Німеччини. Партія втратила традиційну абсолютну більшість і тепер повинна шукати партнерів для створення коаліції.

"Це нелегкий день для ХСС. Ми не змогли досягти гідного результату. Я скажу так, цей результат болючий. Ми приймаємо його і зробимо висновки", - заявив Маркус Зедер, прем`єр-міністр Баварії.

Мало не плакали і соціал-демократи. Вони взагалі не потрапили до трійки лідерів, набравши 10 відсотків голосів. І поступилися навіть право-популістській "Альтернативі для Німеччини", яка вперше потрапила у баварський парламент.

Земельні вибори у Баварії - це своєрідний політичний землетрус. І трусонуло так, що його наслідки відчули за сотні кілометрів, у офіційному Берліні. Адже поганий результат показали саме ті партії, які входять до правлячої коаліції. Пошук винних був недовгим.

Постійні сварки партнерів по уряду, міграційна політика і невдоволення роботою великої коаліції взагалі - ось основні причини втрати великими партіями своїх позицій. Опозиціонери вже голосно вимагають позачергових виборів до Бундестагу, правлячі партії поки що натякають - такий сценарій невиключений.

"Театр, який відбувається в Берліні вже кілька місяців, має нарешті закінчитися. Усі ці суперечки через дрібниці, посади, які постійно розколювали уряд - виборці вже не сприймають", - говорить Армін Лашет, прем'єр-міністр землі Північний Рейн-Вестфалія .

"Питання, чи функціонує правляча коаліція - не вирішується на одних виборах, якими б болісними не були їх результати. Це стане зрозуміло в найближчі місяці, коли ми побачимо, чи можемо реалізувати в цьому форматі побажання наших виборців", - каже Андреа Налєс, лідер СДПН.

Розвал коаліції і нові вибори - зовсім не вигідні Ангелі Меркель. За даними соцопитувань, рейтинги блоку ХДС/ХСС, який очолює канцлер, досягли рекордно низької позначки. І якби вибори відбулися цієї неділі, за християнських демократів проголосували би усього 26 відсотків виборців.