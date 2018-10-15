Цей крок став відповіддю на рішення синоду в Константинополі

І от щойно стало відомо, що Російська православна церква повністю розриває відносини з Константинопольським патріархатом. Про це повідомляє інформагенство "Інтерфакс".

Таке рішення ухвалив синод РПЦ, який збирався сьогодні в Мінську.

Цей крок став відповіддю на рішення синоду в Константинополі надати автокефалію православній церкві в Україні.