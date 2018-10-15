Засідання Синоду РПЦ у Мінску: про що домовилися [ Редактировать ]
І от щойно стало відомо, що Російська православна церква повністю розриває відносини з Константинопольським патріархатом. Про це повідомляє інформагенство "Інтерфакс".
Таке рішення ухвалив синод РПЦ, який збирався сьогодні в Мінську.
Цей крок став відповіддю на рішення синоду в Константинополі надати автокефалію православній церкві в Україні.
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