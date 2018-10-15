В Киеве на улице Архитектора Вербицкого в автомобиле обнаружили взрывчатку, сообщает "Киев Оперативный".

Увага!

Надійшла інформація про те, що на вулиці Вербицького, біля ТЦ Ньювей заміновано автомобіль. Працює поліція і вибухотехніки. Рух по вулиці частково припинено. pic.twitter.com/YWiXvGR3HJ — Киев Оперативный (@KyivOperativ) 15 октября 2018 г.

Полиция оцепила периметр вокруг ЧП и не пускала транспортные средства для проезда по улице.

Рядом с опасной находкой располагается ТЦ New Way, а также остановки общественного транспорта. Но с остановок людей не эвакуировали.

Также в этот день недалеко от киевской станции метро "Университет" загорелось здание.