Возле столичного ТЦ нашли взрывчатку в авто [ Редактировать ]
В Киеве на улице Архитектора Вербицкого в автомобиле обнаружили взрывчатку, сообщает "Киев Оперативный".
Увага!— Киев Оперативный (@KyivOperativ) 15 октября 2018 г.
Надійшла інформація про те, що на вулиці Вербицького, біля ТЦ Ньювей заміновано автомобіль. Працює поліція і вибухотехніки. Рух по вулиці частково припинено. pic.twitter.com/YWiXvGR3HJ
Полиция оцепила периметр вокруг ЧП и не пускала транспортные средства для проезда по улице.
Рядом с опасной находкой располагается ТЦ New Way, а также остановки общественного транспорта. Но с остановок людей не эвакуировали.
Также в этот день недалеко от киевской станции метро "Университет" загорелось здание.
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