Украинская легкоатлетка Валерия Иваненко победила в метании молота на юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе.

Об этом сообщает пресс-служба НОК Украины в Twitter.

17-летняя украинка показала лучший результат в метании молота, среди всех участниц на первом этапе соревнований 12 октября - 74.90 м, была вне конкуренции и на втором этапе в понедельник, 15 октября (72.08 м).

Кроме Иваненко украинская легкоатлетка Ярослава Магучих победила в прыжках в высоту. В первый день Олимпиады она выиграла с показателем 1,92 м, а во второй - с личным рекордом 1,95 м.

Также сегодня рекордсмен мира среди юношей в метании молота украинский легкоатлет Михаил Кохан подтвердил свой уровень, завоевав "золото".

Михаил Кохан не имел себе равных в секторе метания молота на Олимпиаде. Как и в первый день соревнований он уверенно победил, его лучшая попытка - 85.14 м.

18-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская 14 октября выиграла свой первый в карьере титул WTA на турнире в Гонконге.