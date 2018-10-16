"Просто лопнуло терпение": Ломаченко прокомментировал бой Хабиба - Конора [ Редактировать ]
Известный украинский боксер Василий Ломаченко рассказал о том, как он впервые побывал на бое Абсолютного бойцовского чемпионата, сообщает EsNews.
Как рассказал Василий Ломаченко, от поединка между Хабибом Нурмагомедовым и Конором МакГрегором он получил огромное удовольствие. Боксер отметил, что заметил провокации ирландского бойца перед боем и считает, что именно это привело к драке.
"Я в первый раз был на UFC вживую и мне очень понравилось. Я прочувствовал, почему людям так нравится ходить на UFC и почему этот вид спорта так популярен сейчас. Что там произошло? Все же видели. Один спортсмен всю дорогу подогревал интерес к бою и накалил его до такой степени, что у второго спортсмена просто лопнуло терпение. Я бы не хотел сейчас выступать в роли какого-то судьи или советчика. Я такой же болельщик, как и все остальные", - рассказал Ломаченко.
Президент UFC Дэйна Уайт рассказал, что ситуацию после боя Хабиба Нурмагомедова и Конора МакГрегора расследует Спортивная комиссия Невады.
Напомним, ранее Майк Тайсон назвал Ломаченко лучшим боксером современности.
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