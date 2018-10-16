Турция нашла доказательства смерти известного журналиста - СМИ [ Редактировать ]
Генпрокуратура Турции располагает доказательствами убийства саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи.
Об этом сообщает телеканал Al Jazera со ссылкой на источник в ведомстве.
EXCLUSIVE: “The [Turkish] Attorney General’s office is telling us they have found evidence that supports their suspicions that #JamalKhashoggi was killed inside the Saudi consulate in Istanbul." - Al Jazeera's Jamal Elshayyal (@JamalsNews) pic.twitter.com/RjNaRZYtwy— Al Jazeera English (@AJEnglish) 15 октября 2018 г.
По данным источника, в генпрокуратуре нашли доказательства, которые говорят об убийстве журналиста в турецком генеральном консульстве Саудовской Аравии.
Сообщения об убийстве Хашукджи в генконсульстве поступали и ранее, однако теперь они официально подтверждены.
Напомним, что журналиста Джамаля Хашогги, который исчез на прошлой неделе во время посещения консульства Саудовской Аравии в Стамбуле, убили в дипучреждении.
по теме
Второе убийство за день: нашли тело известного журналиста
Известного саудовского журналиста, который исчез на прошлой неделе во время посещения консульства Саудовской Аравии в Стамбуле, убили
Расследовала махинации: в Болгарии жестоко убили журналистику
По словам местных криминалистов, такого жестокого убийства в этом городе еще не было
В Болгарии зверски убили журналистку-расследователя
Журналистка занималась делами о хищении средств из фондов Европейского Союза
Посреди дороги обнаружили кровать с трупом
Полиция обнаружила труп мужчины посреди дороги поздно вечером
Родила и сразу зарезала: на Прикарпатье мать убила младенца
Жительница Ивано-Франковской области родила мальчика и жестоко с ним расправилась