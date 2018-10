Генпрокуратура Турции располагает доказательствами убийства саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи.

Об этом сообщает телеканал Al Jazera со ссылкой на источник в ведомстве.

EXCLUSIVE: “The [Turkish] Attorney General’s office is telling us they have found evidence that supports their suspicions that #JamalKhashoggi was killed inside the Saudi consulate in Istanbul." - Al Jazeera's Jamal Elshayyal (@JamalsNews) pic.twitter.com/RjNaRZYtwy