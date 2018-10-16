Генпрокуратура Турции располагает доказательствами убийства саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи.

Об этом сообщает телеканал Al Jazera со ссылкой на источник в ведомстве.

EXCLUSIVE: “The [Turkish] Attorney General’s office is telling us they have found evidence that supports their suspicions that #JamalKhashoggi was killed inside the Saudi consulate in Istanbul." - Al Jazeera's Jamal Elshayyal (@JamalsNews) pic.twitter.com/RjNaRZYtwy — Al Jazeera English (@AJEnglish) 15 октября 2018 г.

По данным источника, в генпрокуратуре нашли доказательства, которые говорят об убийстве журналиста в турецком генеральном консульстве Саудовской Аравии.

Сообщения об убийстве Хашукджи в генконсульстве поступали и ранее, однако теперь они официально подтверждены.

Напомним, что журналиста Джамаля Хашогги, который исчез на прошлой неделе во время посещения консульства Саудовской Аравии в Стамбуле, убили в дипучреждении.