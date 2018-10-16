В Киеве на улице Алма-Атинской произошло серьезное ДТП с участием автомобиля "Волга", сообщает dtp.kiev.ua.

"Экипаж, включая водителя, был пьян и ГАЗ-24 слетел на обочину, где начинался обрыв. Еще полметра и 20-метровый полет вниз с моста обеспечен. Потек бензин", - говорится в сообщении.

Водитель транспортного средства в состоянии сильного алкогольного опьянения не понял, что произошло, и активно возмущался, когда сотрудники спасательной службы вытаскивали его из авто.

13 августа в Деснянском районе Киева автомобиль "Волга" вылетел на тротуар и сбил прохожих.