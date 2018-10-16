У побережья Севастополя обнаружили уникальную находку (фото) [ Редактировать ]
Фото: chersonesos-sev.ru
Железный якорь рыболовецкого судна византийского периода нашли археологи у побережья Севастополя, сообщает "Корреспондент".
"Якорь нашли дайверы у берегов мыса Херсонес под Севастополем и предполагалось, что он был с древнеримского судна. Как оказалось, это якорь византийского периода, датировка которого относится к VII-IX векам нашей эры. Он небольшой, скорее всего использовался рыболовецкими судами, которые вылавливали рыбу и устриц у берегов Крыма. Мы его обследовали и сфотографировали", - рассказал старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Виктор Лебединский.
Судно, скорее всего, потеряло якорь, зацепившись за скалу. Особенностью находки является ее размеры - она высотой не более метра.
"Это однозначно византийский якорь, так как при его изготовлении использовалось железо, тогда как в античное время якоря изготавливали преимущественно из свинца или камня. Также характерна (для византийской эпохи - ред.) форма якорных лап, которые изготавливались под углом более 90 градусов, то есть под тупым углом, что является их отличительной особенностью", - сказал ученый.
По его словам, данные якоря византийского периода представляют интерес для науки.
"Они рассказывают об особенностях применения морских судов, навигации, рыболовстве в тот период, которые иногда вообще никак не освещены", - добавил Лебединский.
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