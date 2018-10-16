Исламские экстремисты убили сотрудницу "Красного Креста" [ Редактировать ]
Хаува Леман / The Cable
Боевики радикальной группировки "Боко Харам" в Нигерии убили похищенную ранее девушку, которая занималась оказанием гуманитарной помощи в стране.
Об этом в своем заявлении сообщило Министерство информации и культуры Нигерии.
"Мы очень расстроены тем, что произошло. До и после крайнего срока, установленного ее похитителями, федеральное правительство сделало все возможное, что должно делать ответственное правительство, чтобы спасти работника. Мы глубоко опечалены этим убийством", - заявил глава министерства Лай Мохаммед.
Моххамед также добавил, что Нигерия будет продолжать вести переговоры с боевиками и пытаться добиться освобождения сотрудников, которые находятся у них в плену.
Международный комитет "Красного Креста" призвал правительство Нигерии добиться освобождения похищенных ранее в стране боевиками медицинских работников, отмечая, что это нужно сделать в ближайшие сутки.
Ранее в США убили известную топ-модель.
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