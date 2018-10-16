У Британії презентували останню книгу Стівена Хокінга [ Редактировать ]
Діти видатного астрофізика Стівена Гокінга - Тім та Люсі - презентували останню книжку батька, яку він написав перед смертю.
"Лаконічні відповіді на великі запитання" - у цій праці Гокінг розглядав тему існування Бога. І намагався дізнатися, чи можливо подорожувати у часі, не використовуючи жодних новітніх технологій.
Загалом книжка містить 10 розділів, кожен із яких присвячений окремому питанню. У продаж збірка надійде вже наприкінці жовтня.
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