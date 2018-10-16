На Чернігівщині відновили газопостачання ще у трьох селах та частково в Ічні. Роботи планують завершити вже сьогодні. Про це повідомляє прес-служба Чернігівської ОДА.

Нині залишаються без газопостачання тисяча 27 абонентів в Ічні. У медичних закладах Прилук та Парафіївки досі перебувають 65 евакуйованих мешканців. Водночас повідомляють, що електро- та водопостачання, стаціонарний телефонний зв'язок Ічнянського району працюють у штатному режимі.

Напередодні у ДСНС поінформували, що на складах 6-го арсеналу все ще фіксують поодинокі вибухи снарядів.