Іще один осередок спалаху сибірської виразки виявили на Одещині. У Саратському районі захворіла корова. Цей факт підтвердили у ДСНС та Держпродспоживслужбі.

У селі Миколаївка-Новоросійська оголосили карантин до 28 жовтня. Це вже не перший випадок сибірки у регіоні.

На початку жовтня у селі Міняйлівка хворобою було уражено п'ятьох людей. Там провели необхідні профілактичні заходи та повідомили про локалізацію небезпечної інфекції.