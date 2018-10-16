На Одещині зафіксували ще один осередок спалаху сибірської виразки [ Редактировать ]
Іще один осередок спалаху сибірської виразки виявили на Одещині. У Саратському районі захворіла корова. Цей факт підтвердили у ДСНС та Держпродспоживслужбі.
У селі Миколаївка-Новоросійська оголосили карантин до 28 жовтня. Це вже не перший випадок сибірки у регіоні.
На початку жовтня у селі Міняйлівка хворобою було уражено п'ятьох людей. Там провели необхідні профілактичні заходи та повідомили про локалізацію небезпечної інфекції.
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