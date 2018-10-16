В Украине продолжается "бабье лето". Однако уже на выходных синоптики прогнозируют постепенное снижение температуры до 13-18 градусов во всех регионах Украины. Об этом пишет Gazeta.ua.

Похолодание начнется с западных и северных регионов 18 октября. На побережье морей, юге и востоке Украины солнечные дни задержатся на несколько дней дольше.

На выходных температура воздуха выровняется благодаря облачности. Осадков синоптики пока не предусматривают, но уже через неделю-полторы, говорят, следует ожидать сильные дожди.

"Уже дневная температура будет несколько ниже. Снизится на 3-5 градусов. Нынешних 20 градусов уже, к сожалению, не будет. Переход ночной температуры через ноль к морозам пока не ожидаем", - говорит синоптик Укргидрометцентра Роман Банах.

Ранее мы писали о том, что синоптик дала шокирующий прогноз на зиму 2019 года.