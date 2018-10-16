Денієлз подала до суду ще у квітні

Федеральний суд США відхилив останній позов порноакторки Стормі Денієлз проти Дональда Трампа.

Денієлз подала до суду ще у квітні, коли опублікувала фоторобот невідомого чоловіка, який погрожував їй за розголошення інформації про стосунки з Трампом. Сам президент назвав зображення "липою".

Акторка у відповідь звинуватила його у наклепі. Суд став на бік президента і назвав публікацію "риторичним висловлюванням".