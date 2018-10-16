Федеральний суд США відхилив позов порноакторки проти Дональда Трампа [ Редактировать ]
Федеральний суд США відхилив останній позов порноакторки Стормі Денієлз проти Дональда Трампа.
Денієлз подала до суду ще у квітні, коли опублікувала фоторобот невідомого чоловіка, який погрожував їй за розголошення інформації про стосунки з Трампом. Сам президент назвав зображення "липою".
Акторка у відповідь звинуватила його у наклепі. Суд став на бік президента і назвав публікацію "риторичним висловлюванням".
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