В Нигерии на нефтепроводе государственной нигерийской компании Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC) произошел взрыв и пожар. Погибли 60 человек. Об этом сообщает агенство "Синьхуа".

Инцидент произошел в минувшую пятницу в штате Абия, недалеко от города Аба. Взрывы произошли в районе двух сел.

Возможной причиной пожара стали действия злоумышленников, которые пытались похитить топливо из нефтепровода, или же изношенность труб.

На месте происшествия работали сотрудники экстренных служб и эксперты по безопасности из NNPC.

Ранее сообщалось о 19 погибших.