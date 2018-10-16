На нефтепроводе прогремел взрыв: погибли 60 человек [ Редактировать ]
В Нигерии на нефтепроводе государственной нигерийской компании Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC) произошел взрыв и пожар. Погибли 60 человек. Об этом сообщает агенство "Синьхуа".
Инцидент произошел в минувшую пятницу в штате Абия, недалеко от города Аба. Взрывы произошли в районе двух сел.
Возможной причиной пожара стали действия злоумышленников, которые пытались похитить топливо из нефтепровода, или же изношенность труб.
На месте происшествия работали сотрудники экстренных служб и эксперты по безопасности из NNPC.
Ранее сообщалось о 19 погибших.
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