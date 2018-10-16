В результате чрезвычайной ситуации с пожаром и взрывами на 6-м арсенале Министерства обороны, которая случилась 9 октября под Ичней Черниговской области, разрушены четыре дома в селе Августовка, еще 112 домов, квартир и других зданий в 20 окрестных населенных пунктах повреждены. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

"По результатам обследований определены такими, которые разрушены - 4 дома в с. Августовка, повреждены - 112 домов, квартир и других капитальных сооружений в 20 населенных пунктах (с. Августовка - 43, с. Дзюбовка - 24 с. Вороновка - 10 с. Гмырянка и с. Лучковка - по 6, с. Тишковка, с. Иржавец и с. Монастырище - по 3, г. Ичня, с. Буды - 2, пгт Дружба, с. Сезьки, с. Ольховая, с. Грабов, с. Буримка, с. Гужовка, с. Крупичполе, с. Хаенки, с. Ступаковка и с. Городня - по 1)", - сообщили в ведомстве.

Как отмечается, всего рабочие группы провели комиссионные обследования 8688 жилых зданий, сооружений, объектов социальной сферы и жизнеобеспечения с 9713 (89,4%).

"В 3-х медицинских заведениях г. Прилуки, г. Ичня и пгт Парафиевка остается 85 человек (из них 11 детей) эвакуированных граждан", - добавили в ГСЧС.

Также указано, что остаются отключенными от газоснабжения 1 тысяча 27 абонентов в Ичне. В течение суток полностью восстановлено газоснабжение трех населенных пунктов (с. Гмырянка, с. Максимовка, с. Гужовка).

Напомним, 9 октября в районе Ични Черниговской области произошли взрывы: на технической территории 6-го арсенала начался пожар. Из зоны возможного поражения людей эвакуировали автотранспортом. В Минобороны заявили, что причиной ЧП могла стать диверсия.