За прошедшие сутки боевики 37 раз нарушили режим тишины, 9 раз применив запрещенное Минскими договоренностями вооружение. 1 украинский военный погиб, еще 3 - получили ранения. С начала текущих суток оккупанты трижды открывали огонь. Потерь среди бойцов ВСУ нет. Об этом говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил по состоянию на 7:00 16 октября.

"За прошедшие сутки враг осуществлял обстрелы наших позиций в районе населенных пунктов Крымское, Екатериновка, Степное, Троицкое, Луганское, Светлодарск, Новолуганское, Южное, Авдеевка, Пески, Невельское, Марьинка, Березовое, Степное, Старогнатовка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Талаковка, Водяное, Лебединское и Широкино", - заявили в штабе.

Боевики вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Позиции ОС в районе населенных пунктов Троицкое, Новолуганское и Талаковка обстреливались из минометов 120-го калибра, по опорным пунктам возле Троицкого, Луганского, Светлодарска и Гнутово применялись минометы калибра 82 мм.

"На защитников Троицкого и Водяного враг осуществлял огневое воздействие из вооружения боевых машин пехоты, а в Авдеевке произошло боевое столкновение.

В ходе боевых действий один военнослужащий Объединенных сил погиб, трое получили ранения", - подчеркнули в штабе.

По данным разведки, 2 боевиков уничтожено, 6 получили ранения.

"С начала текущих суток противник из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия трижды обстрелял позиции ОС вблизи населенных пунктов Новозвановка, Пески и Павлополь.

Тяжелое вооружение не применялось. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет", - говорится в отчете.

Ранее мы сообщали, что военнослужащие Операции Объединенных сил успешно отбили атаку боевиков в районе Авдеевки Донецкой области.