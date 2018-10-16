Война на Донбассе: боевики понесли потери [ Редактировать ]
За прошедшие сутки боевики 37 раз нарушили режим тишины, 9 раз применив запрещенное Минскими договоренностями вооружение. 1 украинский военный погиб, еще 3 - получили ранения. С начала текущих суток оккупанты трижды открывали огонь. Потерь среди бойцов ВСУ нет. Об этом говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил по состоянию на 7:00 16 октября.
"За прошедшие сутки враг осуществлял обстрелы наших позиций в районе населенных пунктов Крымское, Екатериновка, Степное, Троицкое, Луганское, Светлодарск, Новолуганское, Южное, Авдеевка, Пески, Невельское, Марьинка, Березовое, Степное, Старогнатовка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Талаковка, Водяное, Лебединское и Широкино", - заявили в штабе.
Боевики вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Позиции ОС в районе населенных пунктов Троицкое, Новолуганское и Талаковка обстреливались из минометов 120-го калибра, по опорным пунктам возле Троицкого, Луганского, Светлодарска и Гнутово применялись минометы калибра 82 мм.
"На защитников Троицкого и Водяного враг осуществлял огневое воздействие из вооружения боевых машин пехоты, а в Авдеевке произошло боевое столкновение.
В ходе боевых действий один военнослужащий Объединенных сил погиб, трое получили ранения", - подчеркнули в штабе.
По данным разведки, 2 боевиков уничтожено, 6 получили ранения.
"С начала текущих суток противник из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия трижды обстрелял позиции ОС вблизи населенных пунктов Новозвановка, Пески и Павлополь.
Тяжелое вооружение не применялось. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет", - говорится в отчете.
Ранее мы сообщали, что военнослужащие Операции Объединенных сил успешно отбили атаку боевиков в районе Авдеевки Донецкой области.
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