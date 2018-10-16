Мінімум послуг - максимум платіжок. У центрі Миколаєва люди вийшли на мітинг. Головна їхня вимога - розібратися з комунальними тарифами. Мешканці отримали квитанції одразу від двох підприємств. І теперь побоюються залишитися і без грошей, і без послуг. Усі деталі в наступному сюжеті.

"Работал "Бриз" - лифт работал, на площадках был свет. И свет регулировался. Зашла компания "Нове місто" где-то 4 октября. С 4 октября - это бардак", - жаліється Ніна Шашинова, жителька Миколаєва.

З 1 вересня майже тисячу багатоповерхівок Миколаєва передали в управління ТОВ "Місто для людей. Миколаїв". Відтоді мешканці звертаються до різних інстанцій з вимогою повернути їх до ЖЕКу. Кажуть, тарифи комунальних підприємств їх влаштовують більше, та й якістю послуг задоволені.

"Когда зашел "Місто для людей" у нас никого нет: ни дворников, ни сантехников. Если вызываешь сантехника, приходится целый день ждать", - розповідає Любов Держановська, жителька Миколаєва.

Любов Володимирівна, як і більшість її сусідів, обурена платіжками, що надіслали їй у жовтні. Рахунок за утримання будинку виставили паралельно і ЖЕК, і нова керуюча компанія. Спочатку люди не могли зрозуміти, кому мають перераховувати гроші. Тепер вирішили - товариству з обмеженою відповідальністю не платитимуть узагалі.

"Нараховано 82.64" Из расчета 1.63 за квадратный метр. Это мне начислил "Місто для людей". На каком основании они требуют деньги, если они только с 1 числа начали какую-то работу", - обурюється Любов Держановська, жителька Миколаєва.

В керуючій компанії "Місто для людей" запевнили: нарахували клієнтам гроші обґрунтовано. А послуги з вересня надавали паралельно з ЖЕКами. Тому і розрахуватися люди мають з двома підприємствами.

"Эти 2 услуги мы оказывали с 1 сентября. Это освещение мест общего пользования и энергоснабжение лифтов, подкачка воды. "Бриз" выставил за свои услуги. Мы сделали так, чтобы не задваивался тариф. Он просто состоит из 2 частей", - пояснює Анатолій Біценко, директор ТОВ "Місто для людей. Миколаїв".

У ЖЕКу "Бриз" пояснили: їхні тарифи дійсно менші, ніж ті, за якими працює нова компанія. Але вони збиткові. До того ж мешканці мають величезні борги, розрахунки на рівні лише шістдесяти відсотків. Тому підприємство саме відмовилося обслуговувати будинки.

"Платежей нет, а зарплата людям выплачена. Мусор я обязан оплатить, проверку дымовых каналов. Это означает, что люди ждут, чем это все закончится. Я не могу работать в кредит", - говорить Андрій Вецало, директор ЖКП "Бриз".

Сьогодні до мерії Миколаєва вийшли на акцію протесту пенсіонери. Вони переконані: міська влада без згоди мешканців призначила обслуговувати будинки вигідне їй підприємство. А воно не має ще навіть повного штату. Стурбовані люди й тим, як увійдуть в опалювальний сезон. Адже запевняють, їхні будинки до зими наразі ніхто не готує. Учасники мітингу висунули ультиматум, якщо договір з Товариством "Місто для людей" не розірвуть до 19 жовтня, готові перекривати дороги.