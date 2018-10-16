В Антарктиде обнаружили "монстра" [ Редактировать ]
На полуострове Лонг, что на побережье Восточной Антарктиды, ученые из Китая обнаружили "маленького монстра" - странное и страшное животное. Об этом пишет пишет "Сегодня".
Оказывается, что во льдах обнаружен совершенно новый вид крошечных монстров благодаря тому, что некоторые его представители вмерзли в лед. Исследователи окрестили разновидность Monstrillopsis planifrons, то есть "маленький монстр с плоской головой".
M. planifrons - это странное миниатюрное ракообразное длиной всего в несколько миллиметров, напоминающее одноглазую восьмилапую креветку с пушистыми "усиками". Помимо этого, у "маленького монстра" можно заметить дополнительную пару конечностей, напоминающую уменьшенную копию конечностей выдры, а также необычного вида гениталии.
Ведущий автор исследования Аурели Делафорг отмечает, что по мере продвижения исследовательской деятельности и анализа биомов различных региональных зон Арктики число новых видов животных и растений будет только увеличиваться.
Ранее мы писали о том, что в Антарктиде обнаружили угрозу человечеству.
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