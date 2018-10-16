Рідкісний місячний метеорит виставили на аукціон в американському Бостоні. 5-кілограмову частинку супутника знайшли на північному сході Африки. Камінь відколовся від поверхні Місяця і сам дістався Землі. Під час падіння він розбився на 7 частин.

6 із них зібрали разом, щоб продати, а одну найменшу - віддали в Інститут метеоритів штату Нью-Мексико. Знайдений місячний метеорит - один із найбільших у світі. Його стартова ціна - півмільйона доларів.

"Це один із найбільших метеоритів, який коли-небудь знаходили. Такого точно ніде не було. Ми називаємо його "місячний пазл". Ми маємо шість його частин. І його можна розібрати", - говорить Джеф Ноткін, дослідник.