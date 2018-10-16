Болгарія не братиме участі у Євробаченні наступного року. Про це повідомили на болгарському каналі БНТ, що зазвичай долучається до організації пісенного конкурсу.

Причина відмови - бажання заощаджити державні гроші. За словами журналістів, підготовка учасника перевищує витрати, які може дозволити собі суспільний мовник.

А внесок у саму організацію Євробачення становить понад 5 мільйонів євро.