Євробачення-2019: Болгарія не братиме участі [ Редактировать ]
Болгарія не братиме участі у Євробаченні наступного року. Про це повідомили на болгарському каналі БНТ, що зазвичай долучається до організації пісенного конкурсу.
Причина відмови - бажання заощаджити державні гроші. За словами журналістів, підготовка учасника перевищує витрати, які може дозволити собі суспільний мовник.
А внесок у саму організацію Євробачення становить понад 5 мільйонів євро.
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