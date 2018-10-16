Новый год 2019: в Киеве появится магический туннель (фото) [ Редактировать ]
Всего через два месяца улицы Киева засияют тысячами праздничных огней. В этом году жителей столицы порадуют две новогодние елки: на Софийской и Контрактовой площадях. Об этом сообщает компания-организатор Folk Ukraine в Facebook.
На данной локации разместится дополнительная елка. Кроме этого, сама площадь будет наполнена новогодними украшениями. Все будет оформлено в стиле творчества художницы Марии Приймаченко. Празднования начнутся 15 декабря и продлятся до 20 января.
"Игрушки будут иметь форму диковинных зверей украинской художницы, которые символически призывают к миру и дружбе. Улица Петра Сагайдачного превратится в световую сказку, вдоль которой протянутся фантастические арт-объекты. Каждый объект будет оформлен цветными гирляндами, которые в вечернее время будут мерцать сиянием" - указано в сообщении.
Основную новогоднюю красавицу торжественно откроют 19 декабря в День Святого Николая. На этой локации праздничные мероприятия продлятся до 13 января. Кроме самой елки на площади разместят волшебный полярный экспресс и праздничную сцену.
Ежедневно жителей и гостей Киева ожидают громкие концерты и интересные конкурсы. А на Владимирском проезде будет расположен магический туннель со снежным декором, новогодне-рождественская ярмарка, зона кухни и сказочная аллея чудес.
Ранее мы писали о том, как будет выглядеть главная елка страны.
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