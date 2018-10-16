В сети опубликовали видеоролик, на котором летящий в небе самолет бесследно исчезает с поля зрения. Пользователи соцсетей предположило, что в небе открылся портал, в который мгновенно залетел лайнер, сообщает "Хроника. инфо".

Также пользователи стали выдвигать различные теории. Одни считают, что правительство испытало систему "невидимки" или в небе на самом дела был запечатлен самолет-призрак.



Один комментатор отметил следующее: "Если остановить запись на отметке 5:37 посмотреть вправо от выделенного НЛО, то заметите еще один".

Ранее в море обнаружили огромный корабль-призрак.