Исчезновение самолета засняли на видео [ Редактировать ]
В сети опубликовали видеоролик, на котором летящий в небе самолет бесследно исчезает с поля зрения. Пользователи соцсетей предположило, что в небе открылся портал, в который мгновенно залетел лайнер, сообщает "Хроника. инфо".
Также пользователи стали выдвигать различные теории. Одни считают, что правительство испытало систему "невидимки" или в небе на самом дела был запечатлен самолет-призрак.
Один комментатор отметил следующее: "Если остановить запись на отметке 5:37 посмотреть вправо от выделенного НЛО, то заметите еще один".
Ранее в море обнаружили огромный корабль-призрак.
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