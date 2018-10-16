"Слезы текли рекой": Алла Пугачева расплакалась перед камерой (видео) [ Редактировать ]
Алла Пугачева расплакалась во время съемок клипа своего стилиста Алишера. Алишер успел опубликовать несколько коротких видеороликов со съемок клипа.
Пугачева в клипе появилась в образе рокерши, надев косуху и металлические аксессуары.
В один из моментов Пугачева не смогла сдержать эмоций, а на ее глазах выступили слезы.
"Больше всего на свете, не хотел бы видеть плачущей Аллу Борисовну, но так получилось, что во время съемки клипа она настолько глубоко пропустила через себя текст песни, которую я пел, что слезы потекли ручьем. В этот момент песни мне надо было подойти к ней и спеть ключевые слова конкретно ей, но увидев слезы Аллы, у меня подкатил ком в горле и я не смог произнести ни одного слова, и я просто обнял ее и сам заплакал. Да, я понимал, что это просто съемка клипа, это просто песня, но именно в этот момент мне стало ясно, почему миллионы людей любят Аллу Пугачеву, потому что она верит искренне в то, что поет и эти чувства и эмоции передает всем нам со сцены. Когда я обнял Аллу Борисовну, мне казалось, что ее обнял весь мир, чтобы она не плакала", - отметил Алишер.
Больше всего на свете, не хотел бы видеть плачущей Аллу Борисовну, но так получилось, что во время сьемки клипа, она настолько глубоко пропустила через себя текст песни, которую я пел, что слезы потекли ручьем. В этот момент песни мне надо было подойти к ней и спеть ключевые слова конкретно ей, но увидев слезы Аллы, у меня подкатил ком в горле и я не смог произнести ни одного слова, и я просто обнял ее и сам заплакал. Да, я понимал что это просто сьемка клипа, это просто песня, но именно в этот момент мне стало ясно, почему миллионы людей любят Аллу Пугачеву, потому что она верит искренни, в то что поет и эти чувства и эмоции передает всем нам со сцены. Когда я обнял Аллу Борисовну, мне казалось, что ее обнял весь мир, что бы она не плакала. Я вообще не ожидал этого. Слава Богу наш оператор, успел все снять. Эти эмоции непередаваемы и они только один раз, только в эту секунду и навсегда. Спасибо Вам, Алла Борисовна, за это счастье, вместе творить ! Мы Вас ОЧЕНЬ ЛЮБИМ !!! Клип очень скоро выйдет ! Простите за ошибки, если че. #alisher #alishermusic #stvictorpro #алла #скажимнеалла #пугачева #женщинакотораяпоет #слезы #неплачь #аллапугачева #лучшая #superstar #bestsinger #love #musicvideo #moscow #russia #москва #россия
Публикация от ALISHER (@alishermusic)
Подписчики стилиста были потрясены эмоциями певицы в видеоролике.
Ранее Алла Пугачева поделилась архивным снимком с подписчиками.
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