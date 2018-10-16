Оскорбили и угнали авто: в Польше напали на украинского таксиста [ Редактировать ]
В Польше трое мужчин напали на украинского таксиста. Полиция города Ополе задержала трех хулиганов за оскорбление 21-летнего украинца на национальной почве. Подозреваемым грозит тюремное заключение сроком до пяти лет, сообщает Radio Zet.
После того, как поляки начали угрожать и оскорблять водителя, он вышел из машины, чтобы вызвать полицию. В это время злоумышленники воспользовавшись ситуацией, решили угнать авто и скрылись с места происшествия.
Местная полиция через несколько минут задержала двух молодых людей, а третий на угнанном автомобиле был задержан через несколько часов в Кракове. Первым двум мужчинам полиция предъявила обвинения в оскорблении на национальной почве, а третий дополнительно ответит за угон автомобиля.
Ранее в Киеве зверски убили таксиста.
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