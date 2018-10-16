В Польше трое мужчин напали на украинского таксиста. Полиция города Ополе задержала трех хулиганов за оскорбление 21-летнего украинца на национальной почве. Подозреваемым грозит тюремное заключение сроком до пяти лет, сообщает Radio Zet.

После того, как поляки начали угрожать и оскорблять водителя, он вышел из машины, чтобы вызвать полицию. В это время злоумышленники воспользовавшись ситуацией, решили угнать авто и скрылись с места происшествия.

Местная полиция через несколько минут задержала двух молодых людей, а третий на угнанном автомобиле был задержан через несколько часов в Кракове. Первым двум мужчинам полиция предъявила обвинения в оскорблении на национальной почве, а третий дополнительно ответит за угон автомобиля.

Ранее в Киеве зверски убили таксиста.