В ночь на 16 октября между Броварами и селом Калиновка произошло смертельное ДТП. Автомобиль Toyota Corolla сбила насмерть мужчину, передает "Информатор". Водитель Corolla сбил пешехода напротив кафе "Придорожное". После наезда мужчина попал на автомобиль, через 60 метров он упал на асфальт.

В ходе дальнейшего движения потерпевшего протянуло еще около 30 метров по дороге и оторвало ему ногу. Только после того, как тело мужчины осталось на дороге, Toyota вылетела в кювет. Уже за пределами проезжей части машина проехала еще около 70 метров и остановилась в дереве. В полиции также отметили, что тормозного пути Corolla нет.

Водителя Toyota госпитализировали в Броварскую больницу, а пешеход скончался на месте аварии. От столкновения погибший получил серьезные травмы. При нем документов не обнаружили, но на вид ему около 25-30 лет. Подробности происшествия устанавливаются.

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