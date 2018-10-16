Согласно исследованиям, чаще всего от приступов мигрени страдают женщины - 85% пациентов составляют именно представительницы прекрасного пола. Приступы могут длится часами, в тяжелых случаях - сутками. В этот период наблюдается острая пульсирующая боль, охватывающая половину головы (иногда - обе стороны), пишет mir24.tv.

Примерно 25% пациентов испытывают сенсорные иллюзии: вспышки света, слепые пятна или покалывание и онемение в руках и на лице. По данным ВОЗ, приступы этой болезни случаются у одного из семи взрослых человек.

Ученые подсчитали, что мальчики страдают от мигреней чаще девочек до начала полового созревания, в подростковом возрасте количество случаев у обоих полов уравнивается, но после этого и до начала менопаузы основной "удар" болезни приходится именно на женщин.

Специалисты считают, что возможно причина такой взаимосвязи заключается в гормонах. Эту теорию подтверждает тот факт, что в большинстве случаев приступы происходят в периоды, когда уровень эстрогена в женском организме снижается по естественным причинам.

Среди других возможных причин мигрени ученые назвали стрессы, изменение графика сна, а также громкий шум, яркий свет или сильный запах. Также болезнь могут вызвать некоторые продукты и напитки, в том числе вино и шоколад. Причины возникновения болезни следует изучать индивидуально у каждого пациента.

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