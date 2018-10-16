ЕБРР назначил нового главу представительства в Украине [ Редактировать ]
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) назначил нового управляющего директора в странах Восточной Европы и Кавказа. Им стал Маттео Патроне. Об этом сообщает пресс-служба представительства ЕБРР в Украине.
Патроне будет работать в Киеве и отвечать за следующую группу стран: Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова и Украина.
Патроне сменит на этой должности Франсиса Малижа, который недавно был назначен управляющим директором в секторе финансовых учреждений в штаб-квартире ЕБРР в Лондоне.
Комментируя свое назначение, Патроне отметил, что его задачей станет увеличение конкурентоспособности страна Восточной Европы и Кавказа "по мере их дальнейшей евроинтеграции".
Патроне является гражданином Италии. Он начал работать в лондонском офисе ЕБРР в 2008 году в департаменте корпоративных инвестиций, куда он пришел после карьеры в частном секторе.
В 2012 году он возглавил офис ЕБРР в Сербии, а в 2015 году был назначен на должность директора и регионального главы ЕБРР в Румынии и Болгарии. Под его руководством инвестиции ЕБРР в эти страны составили более 2 млрд евро. Патроне приступит к выполнению своих обязанностей 1 ноября 2018 года.
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