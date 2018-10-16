На Донбасі поранили трьох військовослужбовців [ Редактировать ]
Ситуація на сході країни загострюється, повідомляють у штабі Операції Об'єднаних сил. За минулу добу майже сорок ворожих обстрілів. Один український боєць загинув, трьох поранено.
Окупаційні війська активно застосовують важку зброю. Зі 120-их мінометів бойовики вели вогонь по Талаківці, Троїцькому та Новолуганському. У районі Водяного атакували на бронетехніці. В Авдіївці сталося бойове зіткнення.
На інших ділянках - обстріли з гранатометів і стрілецької зброї. Кілька ворожих атак відбулося вже сьогодні, повідомили у штабі.
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