На сході країни бойовики використовують новітнє озброєння Росії [ Редактировать ]
Бойовики використовують на Сході України десятки типів озброєння російського виробництва, про це повідомив командувач Операції Об'єднаних Сил Сергій Наєв. Йдеться і про новітні системи, яких немає навіть у Збройних силах РФ.
Окрім танків і систем залпового вогню до окупованих територій надходять комплекси радіо-електронної боротьби. Раніше безпілотники зафіксували одразу чотири новітні системи: "Леєр-3", "Красуха-2", "Билина" та апарат для перешкоджання безпілотникам "Репелент-1".
Ці зразки виготовлені у Росії упродовж останніх років. А комплекс "Билина" має бути узятий на озброєння російської армії лише цьогоріч після випробувань.
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