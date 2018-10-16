Їх ще немає навіть у Збройних силах РФ

Бойовики використовують на Сході України десятки типів озброєння російського виробництва, про це повідомив командувач Операції Об'єднаних Сил Сергій Наєв. Йдеться і про новітні системи, яких немає навіть у Збройних силах РФ.

Окрім танків і систем залпового вогню до окупованих територій надходять комплекси радіо-електронної боротьби. Раніше безпілотники зафіксували одразу чотири новітні системи: "Леєр-3", "Красуха-2", "Билина" та апарат для перешкоджання безпілотникам "Репелент-1".

Ці зразки виготовлені у Росії упродовж останніх років. А комплекс "Билина" має бути узятий на озброєння російської армії лише цьогоріч після випробувань.