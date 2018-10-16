Порошенко хочет сделать Андреевскую церковь "посольством" Вселенского патриархата [ Редактировать ]
Президент Петр Порошенко собирается предложить Верховной Раде передать Андреевскую церковь в Киеве в постоянное пользование Вселенского патриархата. Об этом сообщила его представитель в парламенте Ирина Геращенко на заседании согласительного совета во вторник.
"На днях будет зарегистрирован законопроект, которым президент Порошенко предлагает передать Андреевскую церковь в постоянное пользование Вселенскому патриарху как символический жест, что святой Андрей в свое время крестил Украину. Это будет символический жест единения с Матерью-Церковью", - сказала она.
Геращенко выразила надежду, что депутаты поддержат эту инициативу.
Кроме того, Порошенко отреагировал на решение Синода РПЦ.
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