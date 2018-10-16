Три людини загинули, ще одна травмована. Такі наслідки зіткнення двох залізничних локомотивів поблизу Кривого Рогу. Як повідомили у ДСНС, це сталося на Ганнівському кар'єрі о четвертій ранку.

Імовірно аварія трапилася через те, що в одного з поїздів відмовили гальма і він в'їхав в інший потяг, який саме завантажували. Загиблі - це троє працівників, які перебували в кабіні одного з електровозів. З кабіни іншого - машиністів довелося визволяти за допомогою спецзасобів.

На місці трагедії працюють рятувальники та правоохоронці. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки.