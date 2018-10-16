Біля Кривого Рогу зіткнулися два локомотиви, є загиблі [ Редактировать ]
Три людини загинули, ще одна травмована. Такі наслідки зіткнення двох залізничних локомотивів поблизу Кривого Рогу. Як повідомили у ДСНС, це сталося на Ганнівському кар'єрі о четвертій ранку.
Імовірно аварія трапилася через те, що в одного з поїздів відмовили гальма і він в'їхав в інший потяг, який саме завантажували. Загиблі - це троє працівників, які перебували в кабіні одного з електровозів. З кабіни іншого - машиністів довелося визволяти за допомогою спецзасобів.
На місці трагедії працюють рятувальники та правоохоронці. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки.
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