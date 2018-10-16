На Чернігівщині сапери вилучили більше 2 тисяч вибухо-небезпечних предметів [ Редактировать ]
Більше двох тисяч вибухо-небезпечних предметів вилучили сапери із зони ураження у районі Ічні на Чернігівщині. Радіус зони забруднення зменшили з 16 до 10 кілометрів, повідомили у ДСНС.
Сьогодні планують завершити роботи з відновлення газопостачання у райцентрі та прилеглих селах. Водночас повідомляють, що електро- та водопостачання, стаціонарний телефонний зв'язок Ічнянського району налагоджені у штатному режимі.
За повідомленням місцевої влади, у медзакладах Ічні, Прилук та Парафіївки досі залишаються 85 евакуйованих мешканців, серед них - одинадцять дітей. Напередодні у Міноборони поінформували, що на складах 6-го арсеналу все ще фіксують поодинокі вибухи снарядів.
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