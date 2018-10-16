В Киеве на станции метро "Осокорки" появится дорогостоящий мурал. Художники приступили к работе над созданием шедевра, который обойдется городскому бюджету в 3,65 миллиона гривен. Об этом свидетельствуют данные госпредприятия "Центр защиты информационного пространства Украины", выступающее заказчиком работ.

Согласно информации, мурал фигурирует как социальная реклама на тему "укрепления национального единства". Из общей суммы на создание эскиза было потрачено 349 тысяч гривен, 3,12 миллиона ушло на создание росписи площадью 2700 квадратных метров. Еще 318 тысяч гривен потратили на уплату единого налога.

В этом месяце неизвестные расписали мурал на станции метро "Осокорки" - вандалы нанесли на него розовые рисунки. Многие жители Киева возмутились поступком злоумышленников и начали писать заявление в полицию.

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