На півдні Франції випала тримісячна норма опадів [ Редактировать ]
Щонайменше 13 людей загинуло внаслідок раптової повені на півдні Франції. Ще 5 - травмовані, один - зник безвісти.
Напередодні у кількох районах департаменту Од за кілька годин випала тримісячна норма опадів. Вода у місцевій річці сягнула найвищого рівня за 127 років. Сильна течія повикорчовувала дерева, позмивала асфальт і позносила автомобілі. Люди, рятуючись, вилазили на дахи.
На місці працюють 350 рятувальників. Іще стільки ж чекають на підмогу.
"Усе почалося минулої ночі. Спочатку дуже довго лив дощ. А тоді ми почули, як шумить вода. Я натиснув на вимикач світла, але воно не загорілося. Я спустив із ліжка ноги, а на підлозі була вода. Я пішов на кухню, спробував відчинити двері. Спочатку нічого не вийшло. За дверима було по пояс води", - розповідає Жан-Марк, місцевий житель.
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