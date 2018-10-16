Вітри і шторми зруйнували застраховану власність на суму від $6 млрд

Щонайменше 6 мільярдів доларів - таких збитків завдав Сполученим Штатам ураган "Майкл", що налетів на східне узбережжя тиждень тому. Це підрахунки консультаційної компанії AIR Worldwide.

За даними організації, вітри і шторми зруйнували застраховану власність на суму від 6 до 10 мільярдів. Прогноз стосується штатів Алабама, Флорида, Джорджія, Північна та Південна Кароліна і Вірджинія.

Через ураган "Майкл" у США загинули 17 людей. Стихія зруйнувала сотні доріг, півтора мільйона будинків лишилися без світла.