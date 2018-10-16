Зберегти популяцію рідкісних хижаків намагаються у китайському зоопарку в провінції Куньмінг. Там нещодавно народилися троє бенгальських тигрів. Як працівники звіринцю дбають про них - розкаже Єлизавета Журавель.

Ці бенгальські тигренята народилися лише місяць тому, але вже встигли завоювати прихильність усіх відвідувачів. Нині ця рідкісна порода білих тигрів на межі зникнення. Тож працівниця зоопарку взяла на себе відповідальну місію - вигодувати цих дитинчат, і в такий спосіб - долучитися до програми збереження їхньої популяції.

"Мати малюків - ще сама молода тигриця. Вона не до кінця розуміє, як їх доглядати, для цього у неї бракує досвіду. Тому я взяла на себе роль "другої матері". Я годую цих кошенят та іноді навіть вчу карабкатися на дерева", - розповідає Хао Лі, працівник зоопарку.

Щоранку Хао Лі перед тим, як зайнятися буденною роботою - навідується до 3-х непосидючих смугастиків і проводить із ними не менше години. Зізнається: усі вони мають різну вдачу, а тому інколи важко простежити за їхньою поведінкою. Для кожного тигра робітниця розробила індивідульну програму навчання і сподівається - набуті навички стануть її підопічним у пригоді.

"Найстарша самичка - найбільш вередлива і має неабиякий апетит. А наймолодше тигреня дуже полюбляє цупити їжу. Тому для кожного з них я маю власну програму навчання", - говорить Хао Лі, працівниця зоопарку.

За даними Всесвітнього фонду дикої природи у світі налічується усього дві з половиною тисячі бенгальських тигрів, більша частина яких живе в Індії. Через біле хутро, яке високо цінується на чорному ринку - ці "великі кішки" постійно під прицілом у браконьєрів. Тому Юньнанський зоопарк організував благодійний фонд, до якого усі охочі можуть внести пожертвування. Гроші фонду підуть на створення окремого парку, який облаштують для розведення бенгальських тигрів.

"Вони такі грайливі. Я інколи не розумію, як можна так жорстоко вбивати тварин заради хутра. Організувати цілий парк, де тигри будуть у безпеці - гарна ідея", - говорить Янг Ксяо Тан, відвідувач зоопарку.

А поки благодійний фонд тільки розпочинає свою роботу, усі відвідувачі зоопарку мають нагоду взяти участь у конкурсах і запропонувати свої оригінальні імена для новонароджених кошенят.