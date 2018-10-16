Взрывы в Ичне: уголовное производство переквалифицировали [ Редактировать ]
Уголовное производство по факту взрывов на 6-м арсенале Минобороны в Ичне Черниговской области, начатое по признакам халатности, переквалифицировали как диверсию. Об этом сообщает УНН.
"Уголовное производство переквалифицировано на статью 113 Уголовного кодекса Украины", - отметили в Главной военной прокуратуре.
Напомним, 9 октября в районе Ични Черниговской области произошли взрывы: на технической территории 6-го арсенала начался пожар. Из зоны возможного поражения людей эвакуировали автотранспортом.
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