Уголовное производство по факту взрывов на 6-м арсенале Минобороны в Ичне Черниговской области, начатое по признакам халатности, переквалифицировали как диверсию. Об этом сообщает УНН.

"Уголовное производство переквалифицировано на статью 113 Уголовного кодекса Украины", - отметили в Главной военной прокуратуре.

Напомним, 9 октября в районе Ични Черниговской области произошли взрывы: на технической территории 6-го арсенала начался пожар. Из зоны возможного поражения людей эвакуировали автотранспортом.