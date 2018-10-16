Женщину парализовало после секса [ Редактировать ]
Жительницу британского города Мейденхед парализовало после того, как по ее словам, диван "вытолкнул" ее во время секса, пишет издание Metro.
В итоге Клэр Басби подала иск против мебельной компании. Инцидент произошел с 46-летней женщиной в 2013 году. По окончанию ремонта в доме пострадавшая решила купить новый диван. Басби рассказала, что во время занятий сексом со своим партнером, ее "выкинуло" с середины раздвижного дивана. Женщина сильно ударилась головой и в результате осталась парализованной ниже пояса.
В случившемся женщина обвиняет мебельную компанию, требуя у нее миллионную компенсацию. Дело рассматривает Высокий суд Лондона. Компания производитель отрицает любую причастность к произошедшему.
Ранее мужчина предстал перед судом за покупку секс-куклы.
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