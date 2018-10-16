Жительницу британского города Мейденхед парализовало после того, как по ее словам, диван "вытолкнул" ее во время секса, пишет издание Metro.

В итоге Клэр Басби подала иск против мебельной компании. Инцидент произошел с 46-летней женщиной в 2013 году. По окончанию ремонта в доме пострадавшая решила купить новый диван. Басби рассказала, что во время занятий сексом со своим партнером, ее "выкинуло" с середины раздвижного дивана. Женщина сильно ударилась головой и в результате осталась парализованной ниже пояса.

В случившемся женщина обвиняет мебельную компанию, требуя у нее миллионную компенсацию. Дело рассматривает Высокий суд Лондона. Компания производитель отрицает любую причастность к произошедшему.

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