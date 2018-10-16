В Харькове на предприятии произошла утечка кислоты [ Редактировать ]
В Харькове загорелось одно из предприятий города, в результате чего чего возникла утечка кислоты. Об этом сообщает УНН.
Так, пожар возник 15 октября в 7:05 в помещении на улице Плиточная, где проводятся гальванические работы.
"Общая площадь пожара составила 60 м2. В результате пожара возникла утечка кислоты. Пожар локализован в 7:11, ликвидирован - в 8:15", - говорится в отчете.
Пострадавших в результате возгорания нет. Причины пожара сейчас выясняются.
Ранее мы писали о том, что под Харьковом во дворе дома нашли более 200 боеприпасов.
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