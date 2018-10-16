В Харькове загорелось одно из предприятий города, в результате чего чего возникла утечка кислоты. Об этом сообщает УНН.

Так, пожар возник 15 октября в 7:05 в помещении на улице Плиточная, где проводятся гальванические работы.

"Общая площадь пожара составила 60 м2. В результате пожара возникла утечка кислоты. Пожар локализован в 7:11, ликвидирован - в 8:15", - говорится в отчете.

Пострадавших в результате возгорания нет. Причины пожара сейчас выясняются.

Ранее мы писали о том, что под Харьковом во дворе дома нашли более 200 боеприпасов.