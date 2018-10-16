Италия предложит Европейскому Союзу ослабить санкции против России, в частности, возобновить финансирование малого и среднего частного бизнеса в России. Об этом сообщает РБК-Украина.

На очередном саммите ЕС, который состоится 13 декабря, лидеры, как ожидается, будут голосовать за продолжение экономических санкций против России еще шесть месяцев, и Италия может озвучить свое предложение по финансированию малого бизнеса как условие поддержки продлении санкций.

Как сообщает издание, премьер-министр Италии Джузеппе Конте на заседании лидеров ЕС 18 октября предложит разрешить Европейскому инвестиционному банку (ЕИБ) и Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР) финансировать малые и средние предприятия в России, как это было до введения санкций в 2014 году.

Собеседник издания отметил, что это предложение вряд ли будет одобрено на октябрьском саммите, но ее могут принять на саммите в декабре, когда лидеры ЕС должны голосовать за продление санкций против России.

Предложение Италии состоит в том, что двум европейским банкам необходимо разрешить возобновить финансирование небольших частных российских компаний, потому что они не имеют тесных связей с Кремлем.

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