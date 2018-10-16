В Деснянском районе Киева полиция поймала мужчину, который с витрины магазина украл сыр и шоколад и спрятался под магазинную полку, сообщили в пресс-службе полиции.

Директор магазина вызвал правоохранителей и сообщил, что подозреваемый все еще находится в помещении. Сотрудники просмотрели записи камер видеонаблюдения и обнаружили под одной из полок мужчину, которого сразу же задержали. Им оказался 38-летний уроженец Киевской области, ранее судимый за кражу и грабеж.

Полиция проводит досудебное расследование по ч. 1 ст. 186 ("Грабеж") Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до четырех лет тюрьмы.

Ранее в Киеве задержали офицера, которые украл вертолетные двигатели.