Украл шоколадки и сидел под прилавком: в Киеве поймали "особо опасного" преступника [ Редактировать ]
В Деснянском районе Киева полиция поймала мужчину, который с витрины магазина украл сыр и шоколад и спрятался под магазинную полку, сообщили в пресс-службе полиции.
Директор магазина вызвал правоохранителей и сообщил, что подозреваемый все еще находится в помещении. Сотрудники просмотрели записи камер видеонаблюдения и обнаружили под одной из полок мужчину, которого сразу же задержали. Им оказался 38-летний уроженец Киевской области, ранее судимый за кражу и грабеж.
Полиция проводит досудебное расследование по ч. 1 ст. 186 ("Грабеж") Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до четырех лет тюрьмы.
Ранее в Киеве задержали офицера, которые украл вертолетные двигатели.
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