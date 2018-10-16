Во вторник, 16 октября, Верховная Рада Украины провалила голосование за привлечение к уголовной ответственности народного депутата от "Оппозиционного блока" Александра Вилкула.

За принятие решения проголосовали 137 депутатов.

Таким образом, парламент не поддержал представление генпрокурора Юрия Луценко.

По словам Луценко, в 2011 году Вилкул, будучи главой Днепропетровской облгосадминистрации, незаконно перевел земли коллективной собственности в пользование Орджоникидзевского ГОКа под разработку карьера и частной фирме "Арт Лэнд".

Прокуратура утверждает, что Вилкул уничтожил часть земли сельскохозяйственного назначения, нанес государству ущерб на более чем 5 миллиона гривен.

Во время выступления в Раде генпрокурор продемонстрировал запись допроса свидетеля Вадима Кобиляцкого, экс-руководителя Днепропетровской районной госадминистрации.

Свидетель рассказал, что ему звонил Вилкул, приказывая подписать документы

Также Луценко зачитал решение суда в отношении работников "Арт Ленда", действия которых признали незаконными.

Сам Вилкул заявил, что дело против него сфабриковано. Он настаивает, что на свидетеля давили.

Нардеп показал видеозапись, на которой Кобиляцкий говорит, что ему предлагали закрыть дело в обмен на показания против Вилкула, а его показания в суде якобы сфальсифицировали.

Ранее эксперт рассказал о том, что власть не может снять неприкосновенность с Вилкула.