Депутатська група "Партія "Відродження" закликає прем’єр-міністра Володимира Гройсмана звільнити в.о. голови правління ПАТ "Укрзалізниця" Євгенія Кравцова. А також вимагає провести детальне розслідування ситуації, що склалася із системою розподілу вагонів та формуванням тарифів на вантажні перевезення від державного монополіста.

Із такою вимогою під час засідання Погоджувальної ради керівників фракцій ВР виступив співголова депутатської групи "Партія "Відродження" Віктор Бондар.

Він наголосив, що через останні рішення керівництва "Укрзалізниці" ситуація у галузі тільки погіршується, штучно створюються додаткові проблеми для бізнесу.

"Сьогодні представники бізнесу змушені давати хабарі, аби отримати зерновози та напіввагони. "Укрзалізниця" за останній рік вивела з користування 11 тисяч вагонів. Для чого це зроблено? Щоб створити штучний дефіцит вагонів, штучну монополію. Правлінням "УЗ" вже вдруге за рік були підвищені тарифи на вантажні перевезення – в середньому на 55%. Скажіть мені, яка промисловість, який аграрний бізнес витримає таке шалене підняття тарифів? Загальна сума витрат бізнесу після чергового тарифного витка становитиме майже 15 млрд гривень. Це шалені кошти для української промисловості та українського аграрного бізнесу", – заявив співголова депутатської групи "Партія "Відродження".

Він додав, що серед інших рішень керівництва "Укрзалізниці", які шкодять усій галузі, – плани зі скорочення 60-ти залізничних станцій. Внаслідок чого роботу можуть втратити близько 100 тисяч співробітників "УЗ" по всій Україні. Водночас кількість управлінського персоналу на "Укрзалізниці" постійно зростає.

"За останній рік в "УЗ" сформували майже 50 департаментів і окремих управлінь. Такої кількості людей, які нині керують "Укрзалізницею", не було за всі останні роки. На початку 90-х структурою керувало 4-6 управлінь, і працювали там кілька сотень людей, а не 3-4 тисячі, як сьогодні. У 2017 році середня зарплата директора в "Укрзалізниці" становила 435 тис. гривень, у планах на 2018 рік – підняти зарплатню керівництву вже до 1,8 млн гривень у рік. А тим часом у пересічних працівників "УЗ" середня щомісячна заробітна плата становить 9,2 тис. гривень", – додав Віктор Бондар.

Політик заявив, що у зв’язку із наведеними фактами депутатська група "Партія "Відродження" вимагатиме від прем’єр-міністра звільнити в.о. керівника "УЗ". А також наполягатиме на розслідуванні останніх рішень правління державного монополіста, які стосуються тарифів на вантажні перевезення.