Взрывы в Ичне: Луценко заявил об отсутствии обвиняемых [ Редактировать ]
В уголовных делах о взрывах на складах с боеприпасами пока нет ни одного обвиняемого. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает корреспондент РБК-Украина.
По его словам, причиной является проведение большого количества экспертиз для выяснения причин возникновения пожаров на артскладах.
"По всем случаям с чрезвычайными ситуациям на складах нарушены соответствующие уголовные производства. Следствие считает основной версией взрыва в Харьковской области диверсию путем беспилотного летательного аппарата, который сбросил термоборические заряды. Масса экспертиз по этому поводу подтверждает эту точку зрения", - сообщил Луценко.
Генпрокурор отметил, что основной версией пожара в Калиновке является диверсия.
"Основной версией в Калиновке является диверсионная группа, а также ненадлежащее отношение к служебным обязанностям тех, кто должен был остановить посягательства на подрыв. Такая же ситуация со складами в Черниговской области. Основной версией является диверсионный отряд, а также вероятное небрежное отношение руководства военной базы к выполнению своих служебных обязанностей", - добавил Луценко.
Генпрокурор отметил, что по всем делам по пожарам на артскладах необходимо провести экспертизы.
"Экспертизы, к сожалению, тянутся больше года в каждом из случаев. Причем, экспертиз около 10-ти в каждом случае. Они требуют достаточно больших работ. Поэтому на данный момент обвинительные акты не вручены", - сообщил глава ГПУ.
Ранее мы писали о том, что уголовное производство переквалифицировали.
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