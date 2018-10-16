В уголовных делах о взрывах на складах с боеприпасами пока нет ни одного обвиняемого. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, причиной является проведение большого количества экспертиз для выяснения причин возникновения пожаров на артскладах.

"По всем случаям с чрезвычайными ситуациям на складах нарушены соответствующие уголовные производства. Следствие считает основной версией взрыва в Харьковской области диверсию путем беспилотного летательного аппарата, который сбросил термоборические заряды. Масса экспертиз по этому поводу подтверждает эту точку зрения", - сообщил Луценко.

Генпрокурор отметил, что основной версией пожара в Калиновке является диверсия.

"Основной версией в Калиновке является диверсионная группа, а также ненадлежащее отношение к служебным обязанностям тех, кто должен был остановить посягательства на подрыв. Такая же ситуация со складами в Черниговской области. Основной версией является диверсионный отряд, а также вероятное небрежное отношение руководства военной базы к выполнению своих служебных обязанностей", - добавил Луценко.

Генпрокурор отметил, что по всем делам по пожарам на артскладах необходимо провести экспертизы.

"Экспертизы, к сожалению, тянутся больше года в каждом из случаев. Причем, экспертиз около 10-ти в каждом случае. Они требуют достаточно больших работ. Поэтому на данный момент обвинительные акты не вручены", - сообщил глава ГПУ.

Ранее мы писали о том, что уголовное производство переквалифицировали.