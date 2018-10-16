Этот психологический тест расскажет секреты вашего подсознания. Ответьте честно, что вы увидели первым на изображении? Ниже прочтите свой результат.

Что вы увидели здесь в первую очередь?

Старика

Будьте особенно осторожны дома во время уборки и готовки: возможны бытовые травмы. Также следует воздержаться от употребления алкоголя: лишние проблемы вам не нужны.

Для того, чтобы вам сопутствовала удача, советуем сделать нечто доброе: помогите другу или родственнику, покормите бездомную кошку, к примеру. После благих дел вам не только станет тепло на душе, в вашей жизни появится много приятных людей и событий. Все добро возвратится бумерангом.

Гнездо

Будьте бдительны на работе, не особо доверяйте своим коллегам. Есть вероятность того, что они строят козни у вас за спиной. Старайтесь больше радоваться жизни и отдыхать.

Сейчас самое идеальное время для того, чтобы начать новый проект. Мыслите позитивно, верьте в себя. У вас все получится.

Цапли

Постарайтесь воздержаться от употребления жаренной и жирной пищи в течение этой недели. Иначе у вас заболит желудок, и вы много сил потратите на то, чтобы восстановиться.

В вашей жизни накопилось много забот, но не стоит из-за этого огорчаться и впадать в депрессию. Наслаждайтесь прекрасным, постарайтесь видеть хорошие моменты в каждом дне.

Надпись (на гнезде)

В своей жизни вы никогда не теряете бдительности. Вы всегда обращаете внимание на мелочи и буквально нюхом чуете неладное. Ничего не ускользнет от вашего пылкого взора.

Этим качествам можно только позавидовать. Но иногда стоит расслабиться. Поберегите нервы, ведь все же хорошо!

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