Депутат Киевсовета Роман Марченко обратился в Киевскую городскую государственную администрацию и Киевский городский совет с просьбой усилить меры безопасности в столичных школах. Об этом сообщает "УНН" со ссылкой на соответствующий депутатский запрос.

Чиновник отметил, что почти в каждом третьем учебном заведении коммунальной собственности Киева установлена охрана, которая содержится за счет денег родителей. Однако, по его словам, все эти меры недостаточны для защиты детей.

"Сторож, который отвечает за охрану помещений и сооружений, не может полноценно препятствовать проникновению в здание посторонних лиц", - пояснил депутат.

Роман Марченко напомнил, что программа по финансированию физической охраны школ успешно реализована в Харькове, Днепре и Кременчуге. В связи с этим депутат попросил киевскую власть поспособствовать в решении вопроса финансирования охраны учебных заведений на 2019 год.

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